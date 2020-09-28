نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - باتشيكو يوقع عقود تدريبه للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها. وسبق للمدرب البرتغالي تدريب القلعة البيضاء موسم 2014 - 2015 وحقق مع الفريق نتائج رائعة ولكن التجربة لم تكتمل بسبب خلافات مع رئيس النادي وقتها جلعته يفسخ تعاقده ويتجه للدوري السعودي.

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