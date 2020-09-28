نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة برشلونة في استعادة اللاعب نيمار دا سلفا البرازيلي من باريس سان جيرمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللاعب نيمار دا سلفا يعد من أبرز اللاعبين في العالم وأهم لاعبي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله إلى فريق النادي الفرنسي منذ 2017 قادما من فريق برشلونة الفرنسي وقام النادي بدفع قيمه الشرط الجزائي في عقده والذي كان مقدراً ب222مليون يورو مما جعله أغلي لاعب في كره القدم على الإطلاق ويتميز نيمار بمهارته الفائقة والسرعة المراوغة وقدرته العالية للعب بالقدمين حيث يلعب في مركز الجناح والهجوم في صفوف نادى باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل البرازيل لكره القدم.

نيمار وصفقة انتقال حره

وتداولت المواقع الإلكترونية في الفترة السابقة أن نادى باريس سان جيرمان قد أعلن عن التعاقد معه وعمل صفقه انتقال حر بعد أن فسخ عقده مع برشلونة من طرف واحد بعد سداد الشرط الجزائي الخاص بتعاقده مع برشلونة والذي يبلغ قيمته 222 مليون يورو حتى يقوم بفسخ التعاقد من طرف واحد . حقق اللاعب أهداف عديده ومتميزه مع فريقه الفرنسي والتي قد حازت على إعجاب الجماهير خلال الموسم الذي لم ينتهى بعد أزمة انتشار فيروس كورونا ,وأشارت احد المواقع الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار تجاهل عرض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولعب نيمار لفريق برشلونة في الفترة من 2013 حتى2017 خاض خلالها 186 مباراة وسجل عدد 105 هدف.

اللاعب نيمار دا سلفا ومحاولة استعادته ضمن فريق برشلونة

أشارت بعض تقارير الصحف الرياضية أن هناك مفاوضات قوية من نادى برشلونة وإنها ما زالت تسعى في استعادة النجم البرازيلي رغم فشل المفاوضات خلال الصيف الماضي كما تم الإشارة إلى ن هناك خطه التبادل بين اللاعب نيمار واللاعبين ” عثمان ديمبلى وتوديبو و أومتيتى ” لتقليل من سعر اللاعب .كما أشارت الصحف أن اللاعب ديمبلى هو المرشح الأساسي في الصفقة نظراً لما قدمه من أداء رائع خلال المواسم السابقة ,حيث أن قيمه اللاعب ديمبلى اصبح أقل من نصف ثمنه عندما وصل إلى نادى برشلونة حيث أنها انخفضت إلى 56 مليون يورو .كما أوضح النادي الكتالونى انه مستعد لتقديم اللاعبين عثمان تمبلى و أومتيتى وتوديبو لإقناع المسؤولين في نادى باريس سان جيرمان الفرنسي على عودة نيمار,ولذلك قد تم تفعيل بند المواطنة حيث أن ديمبلي لاعب فرنسي.وأكد فريق برشلونة ثقته الكبيرة في عوده نيمار استناداً إلى المادة من قانون ألفيفا.

وبهذا قد نكون عرضنا علي حضراتكم بعض المعومات الهامة باللاعب نيمار دا سلفا حيث يعد من أبرز اللاعبين في العالم وأهم لاعبي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله إلى فريق النادي الفرنسي منذ 2017 قادما من فريق برشلونة الفرنسي وقام النادي بدفع قيمه الشرط الجزائي في عقده ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.