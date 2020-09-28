فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.
هدف أستون فيلا الأول جاء عن طريق جاك جيراليش في الدقيقة الرابعة من متابعة للكرة الرائعة التي أرسلها زميله ماكجين.
وجاء الهدف الثاني عن طريق هوريهان في الدقيقة 15، من تسديدة أرضية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين نظيفين.
ومع بداية الشوط الثاني، هز مينجز شباك فولهام موقعًا على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 47.
وألغى حكم اللقاء هدفًا لفولهام عن طريق كامارا في الدقيقة 56 بعد العودة لتقنية الفار لوجود خطأ ضد حارس مرمى أستون فيلا.
وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة حتى تم استبداله في الدقيقة 84 بزميله تراوري، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة السادسة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فولهام عند صفر نقطة في المركز العشرين والأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستون فيلا يكتسح فولهام 3 - 0 بمشاركة تريزيجيه في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.