ريكاردو يرفض إراحة الإسماعيلي بعد الفوز علي الجيش

رفض البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية غدًا بعد الفوز على فريق طلائع الجيش منذ قليل، وذلك إستعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة ال٣١ من مسابقة الدوري العام.
وعبر البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى عن سعادته بالانتصار على الجيش فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”السبب الرئيسى وراء الانتصار هو الروح القتالية للاعبين واصراراهم على حصد الثلاث نقاط”.
وواصل :”الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية من أجل استعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى”.
وأتم حديثه :”أكثر ما اعجبنى فى اللقاء هو تصحيح كثير من الأخطاء التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية
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