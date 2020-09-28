خاص| تعرف على حقيقة رحيل طلعت يوسف وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية للاتحاد السكندري

ونفى مصدر مسئول بنادي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة "لصدي البلد"، كافة الأقاويل حول دخول نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصة لتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر خلال الموسم المقبل . وأشار إلي تمسك مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بإستمرار طلعت يوسف خلال الموسم المقبل. أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تمسكه بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف خلال الموسم المقبل . وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري لديه رغبة في تجديد التعاقد مع طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الموسم الحالي . وفي سياق سابق رفض محمد مصيلحي نغمة التغيير للجهاز الفني التي يطالب بها البعض من الجماهير قائلًا: "لو جبت بكرة مورينيو ها يعمل ايه بنفس اللاعبين والتركيبة الموجودة". وشدد محمد مصيلحي أن ناديه في المركز الخامس بجدول الدوري المصري بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون وهو أمر جيد لكننا نأمل في مواصلة التألق.

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