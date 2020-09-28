من عرض البحر .. كريستيانو رونالدو يبهر متابعيه في أحدث ظهور .. شاهد

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريستيانو من عرض البحر، ونالت إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :

الله علي الجمال، منور الدنيا، أنت دخلت الجنة ولا إيه.

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وتوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.