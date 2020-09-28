نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يصعق فولهام بالثلاثة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق أستون فيلا فوزًا عريضًا على حساب مضيفه فولهام، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه منذ البداية وحتي خروجه في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، فيما لم يشارك المصري الآخر أحمد المحمدي حيث لم يدفع بِه دين سميث المدير الفني لأستون فيلا.

افتتح جاك جراليش نجم أستون فيلا التسجيل لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم أضاف كونرو هوريان الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر، قبل أن يختتم تيرون منغش ثلاثية الضيوف في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

رفع أستون فيلا رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد فولهام عند لا شيء من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي.