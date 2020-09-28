نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقد مع روبن دياز نجم بنفيكا ومنتخب البرتغال، مقابل 68 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك من أجل تدعيم دفاعات الفريق الإنلجيزي.

وأعلن بنفيكا في ساعة متأخرة مساء أمس الأحد أنه اتفق مع مانشستر سيتي على الصفقة وأن بنفيكا سيحصل بالإضافة لهذا المقابل المالي على 6ر3 مليون يورو مرهونة بنجاح دياز مع الفريق الإنجليزي.

وذكرت بعض التقارير أن الأرجنتيني الدولي نيكولاس أوتاميندي /32 عاما/ سينتقل في المقابل من مانشستر سيتي إلى بنفيكا مقابل 15 مليون يورو.

ونشأ دياز /23 عاما/ في قطاع الناشئين بنادي بنفيكا. وبدأ اللاعب مشاركاته الدولية مع المنتخب البرتغالي في 2018 .