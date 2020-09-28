شاهد - لاكازيت يضرب شباك ليفربول بالهدف الأول ويتقدم لآرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نادي آرسنال، الهدف الأول لفريقه أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. الهدف بعد قليل

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