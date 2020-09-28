نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو قلق بشأن إصابات لاعبي توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، تخوفه من تعرض لاعبيه للعديد من الإصابات خلال الفترة المقبلة، بسبب ضغط المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال المدرب البرتغالي عند سؤاله عن حالة الكوري الجنوبي سون هيونج مين: "سون سيغيب عن الفريق لفترة، أعتقد أنه الأول ففقط، هناك المزيد من الإصابات قادمة".

وتعرض الدولي الكوري لإصابة خلال مباراة توتنهام أمس الأحد أمام نيوكاسل يونايتد، الأمر الذي دفع مورينيو لتغييره بين شوطي المباراة.

توتنهام خسر نقطتين أمام نيوكاسل بعدما أحرز الأخير هدف التعادل من ركلة جزاء مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من المواجهة التي انتهت بهدف لمثله.

يذكر أن توتنهام سيواجه تشيلسي يوم الثلاثاء في الدور الرابعة من كأس الرابطة، قبل يومين من زيارة مكابي حيفا لخوض مباراة في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.