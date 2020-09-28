نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 دقيقة.. أرسنال يتقدم وليفربول يتعادل في قمة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت مباراة ليفربول وأرسنال إلى الدقيقة الثلاثين من زمن وأحداث الشوط الأول وشهد اللقاء تسجيل هدفين منهم واحد للأرسنال والهدف الثاني للريدز ليفربول.

افتتح الفرنسي لاكازيت التسجيل للارسنال في الدقيقة الحادية والعشرين حيث إستغل هفوة قاتلة من الظهير الأيسر الأسكتلندي روبيرتسون.

في الوقت الذي تمكن فيه ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق السنغالي الدولي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وإستغل الأسد السنغالي تمريرة رائعة من محمد صلاح في الناحية اليمنى ليودعها في شباك لينو.