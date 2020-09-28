أخبار الأهلي| جاريدو يثير الجدل بعد رحيل فايلر.. وإعلان اسم المدرب الجديد الخميس المقبل

تعقد إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عاجلًا صباح يوم الخميس المقبل، للإعلان عن رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم، بشكل نهائي.

أصبح السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق الأحمر خلال الفترة القليلة المقبلة .

كشف مصدر مقرب من الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حقيقة تفاوض النادي الأهلي معه لتدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي.

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يغادر القاهرة فجر الخميس إلي سويسرا.

أثار الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى السابق لنادي الوداد المغربي، الجدل بشأن مصيره من تولي المهمة الفنية للأهلي بعد رحيل السويسيري رينيه فايلر عن تدريب الفريق .

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يغادر القاهرة في الساعات الأولي من صباح الخميس.