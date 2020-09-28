بعد الفوز على طلائع الجيش .. عبدالرحمن مجدي: هدفنا مصالحة الجماهير فى الإسماعيلية

أكد عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أن الفوز اليوم على طلائع الجيش 1 ـ 0 جاء نتيجة إصرار جميع اللاعبين على مصالحة الجماهير.

وتابع مجدي في تصريحات صحفية: "الفوز سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة لوضع الإسماعيلي في مكان أفضل من ذلك".

وأضاف: "هدفنا مصالحة الجماهير التي نعلم مدى حزنها لتراجع النتائج ونتطلع لتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

وزاد: "سنغلق صفحة الفوز على طلائع الجيش وسنبدأ في الاستعداد من الغد للقاء سموحة الصعب والمهم جدا".

وأتم: "أشكر الجهاز الفني بقيادة هيرون ريكاردو الذي يمنحنا ثقة كبيرة وسنقاتل من أجل تصحيح المسار سريعا خلال الأسابيع القادمة".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي وتجمد رصيد الطلائع عند 34 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.