أخبار الزمالك | باتشيكو يوقع رسميًا للقلعة البيضاء .. والفريق يرفض خوض أي مباراة رسمية

كشف الإعلامى خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن عدم خوض نادى الزمالك أى مباراة رسمية في فترة توقف الأجندة الدولية للاتحاد الدولي. التقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالزمالك ومساعديه. وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي لقيادة أول تدريب له اليوم استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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