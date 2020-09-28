22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة إنبي

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد صبيحة وأحمد محسن ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي وخالد أوتشو وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين وميدو جابر وباولن فوافي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة إنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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