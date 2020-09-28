نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عمرو وردة ينتقل لصفوف فولوس اليوناني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتقل الدولي المصري عمرو وردة رسميا اليوم الاثنين لصفوف نادي فولوس اليوناني الذي يلعب فى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف باوك.
وكان موقع "الفجر الرياضي" قد انفرد أن اللاعب المصري عمرو وردة قد أنهي اتفاقه مع النادي اليوناني فولوس صباح اليوم واجتاز الكشف الطبي.
يذكر أن عمرو وردة قد ودع جماهير نادي باوك اليوناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام برسالة مؤثرة شكر فيها الجميع وتمني لهم التوفيق.
وكان وردة قد انتقل لصفوف نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادما من صفوف النادي الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. عمرو وردة ينتقل لصفوف فولوس اليوناني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.