نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements نقدم لكم صور من مباراة ليفربول وآرسنال، والتي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتشهد المباراة مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

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