نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيرتسون يكسر رقم أرنولد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الاسكتلندي اندي روبرتسون الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك نادي أرسنال في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات أن روبرتسون سجل وصنع أهداف في سبعة مباريات من آخر 8 لقاءات لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل ثنائية ومرر 5 تمريرات حاسمة.

ولم يخفق الأسكتلندي في المساهمة في إحراز الأهداف سوى في مباراة تشيلسي في الجولة الماضية.

وأضافت الشبكة، أن روبرتسون ساهم بشكل مباشر في تسجيل 33 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ مباراته الأولى مع ليفربول في المسابقة في أغسطس/ آب 2017 (4 أهداف و29 تمريرة حاسمة).

وهذا هو أعلى عدد من الأهداف التي يساهم فيها مدافع واحد في المسابقة خلال الفترة ذاتها، ليتفوق روبرتسون على زميله ترينت ألكسندر أرنولد الذي ساهم في تسجيل 32 هدفا.