بمشاركة محمد صلاح والنني.. ليفربول يفوز 3 - 1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي ..فيديو

ساديو ماني كان قريبًا من مضاعفة الفارق في الدقيقة 48 عندما انطلق بالكرة في وسط ملعب ارسنال، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها جاورت مرمى لينو.

وتحصل ألكسندر أرنولد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 49، بعد تدخله القوي على كيفن تيرني مدافع ارسنال.

وفي الدقيقة 59، وصلت الكرة للفرنسي ألكسندر لاكازيت في انفراد تام بمرمى أليسون بيكر، لكنها سددها ضعيفة في يد حارس ليفربول

وفي الدقيقة 63، انفرد لاكازيت مرة أخرى بمرمى أليسون بيكر وأضاع الكرة بغرابة للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 65، أضاع ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما جاورت تسديدته مرمى لينو.

وتحصل هيكتور بيليرين على البطاقة الصفراء بعد تدخله على ماني.