لجنة التخطيط بالأهلي ترفض ضم أنيس البدري .. شاهد

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، رفضت التعاقد مع الدولي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أنيس البدري تم عرضه على لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بعد اقتراب رحيله عن اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة ولكن تم رفضه من جانب مسؤولى الأحمر".
وأضاف: "أنيس البدري ابتعد عن مستواه كثيرًا منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي، واقترب من فسخ عقده مع اتحاد جدة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية".
وطالب التونسي أنيس البدري، بفسخ تعاقده بشكل نهائي مع نادي اتحاد جدة السعودي بسبب تأخر مستحقاته المالية “راتب شهرين”، وقام اللاعب التونسي بتسليم شقته والسيارة لإدارة النادي، حسب ما أوضحت التقارير الصحفية.
جدير بالذكر أن التونسي أنيس البدري لم يشارك في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، رغم تواجده طوال الأيام الماضية في مدينة جدة.
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