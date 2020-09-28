ياسر الرملي: الجزيري إضافة كبيرة لرجال يد الأهلي

أكد ياسر الرملي، رئيس الجهاز الفني لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن التونسي أسامة الجزيري المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق يمثل إضافة كبيرة، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية وبدنية مميزة.
وأشار إلى أن الجزيري اختار اللعب للنادي الأهلي قادمًا من نادي الترجي، على الرغم من امتلاكه العديد من العروض من أندية أخرى، وهو ما يعكس طموحه بالوجود في نادي القرن.
وحرص الرملي على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة النشاط الرياضي على توفير كل متطلبات الجهاز الفني للفريق، لافتًا إلى أن ذلك يحمل الجميع مسئولية كبيرة لبذل أقصى ما يمكن من جهد وتركيز للمنافسة على الفوز بكل الألقاب.
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