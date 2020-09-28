حسم فريق ليفربول قمة الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي لصالحه، بعد فوزه على ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
لاكازيت افتتح التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 25، ليأتي رد ليفربول قاسيًا بثلاثية عن طريق ساديو ماني وأندي روبرتسون ثم الوافد الجديد ديوجو جوتا، ليحصد ليفربول ثالث انتصاراته في البريميرليج هذا الموسم.
وبهذا الانتصار رفع رصيد ليفربول للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الخامس.
ونعرض لكم تباعًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة.
1-ليستر سيتي 9 نقاط
2 - ليفربول 9 نقاط
3- إيفرتون 9 نقاط
4-أستون فيلا 6 نقاط
5- ارسنال 6 نقاط
5- كريستال بالاس 6 نقاط
6- ليدز يونايتد 6 نقاط
7- توتنهام 4 نقاط
8- تشيلسي 3 نقاط
9- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط
10- وست هام 3 نقاط
11-
12- برايتون أند هاف ألبيون 3 نقاط
13- مانشستر سيتي 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ساوثهامبتون 3 نقاط
16- ولفرهامبتون 3 نقاط
17- وست بروميتش 1 نقطة
18- بيرنلي 0 نقاط
19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط
20 - فولهام 0 نقاط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول وصيفا رغم العلامة الكاملة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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