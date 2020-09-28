أبو جريشة: طرد عبد ربه من ملعب الإسماعيلي وصمة عار

يرى محمد صلاح أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، أن ما حدث مع حسني عبد ربه لا يليق باسمه وتاريخه داخل النادي.
وقال أبوجريشة، في حواره مع كريم خطاب، يوم الإثنين، على نجوم إف إم، عبر برنامج «في الاستاد»: « طرد حسني عبد ربه من بيته وصمة عار، مهما كان اسم صاحب القرار.
واردف: نحن الآن في حاجة لتكاتف رموز النادي، لابد من فتح صفحة جديدة مع النجوم الكبار لأنك تحتاجهم في الوقت الحالي.
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