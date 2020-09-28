شاهد - ليفربول يقضي على آرسنال بالهدف الثالث عبر جوتا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل دييجو جوتا الوفد الجديد إلى ليفربول الهدف الثالث للريدز أمام آرسنال في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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