نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت لجنة التخطيط بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالحصول على تقرير طبي عن الإصابات التي تعرض لها النجم رامي ربيعة خلال الفترة القليلة المُقبلة لمعرفة الأسباب التي دائماً ما تؤدي إلى غيابه عن الملاعب.

وطالب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالمارد الأحمر معرفة تلك الاسباب لتحديد مصير اللاعب ومعرفة ما إذا كان سيتم تسجيله ضمن قائمة الفريق للموسم القادم أو الإستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات القادمة.

ولعل آخر الإصابات التي تعرض لها رامي ربيعة في مباراة طنطا الماضية والتي جاءت على مستوى العضلة الخلفية وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 3 - 4 أسابيع على الأقل.

وفي سياق أخر، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن مدرب النادي الأهلي المحتمل حال رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والذي بات قريبًا جدًا من الرحيل عن الفريق الأحمر.

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، أن رودولفو أروابارينا يسعى إلى للثأر بعد تجربة أخيرة كانت لها نتيجة غير متوقعة في مارس 2020، وابلغ المدرب الأرجنتيني ادارة شباب الأهلي دبي الإماراتي أنه لن يكون مدربًا لأنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بالنقاط الثلاث في مباراة كان يتقدم فيها 2-0 وانتهت 2-2.