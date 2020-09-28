نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباميانج يكشف كواليس رفضه الانتقال إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي عن كواليس رفضه العديد من العروض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أبرزها برشلونة الإسباني وذلك من أجل البقاء مع المدفعجية.

وقال أوباميانج في تصريحات لشبكة كانال بلس العالمية :" كانت هناك العديد من العروض ولا سيما من برشلونة، كانت أولويتي هي البقاء لسببين، الأول هو المدير الفني ميكيل أرتيتا لأننا تحدثنا بقدر لا بأس به خلال فترة توقف البطولات وأقنعني لا سيما فيما يتعلق بالمشروع".

وأضاف:"الشيء الآخر الذي دفعني للبقاء هو الحب الذي أتلقاه من الجماهير والأشخاص في النادي".

وعن إمكانية تعاقد آرسنال مع حسام عوار نجم ليون، اختتم أوباميانج تصريحاته قائلاً:"بالطبع أؤيد التعاقد معه، لن أخفي ذلك، سيضيف لنا الجودة، دعونا نرى ما سيحدث".