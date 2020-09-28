شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وأرسنال " 3-1 " بالدوري الإنجليزي فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز هام على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الاثنين على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج

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