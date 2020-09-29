وقال رفيق كابو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر "قناة دوت الخليج"، : "أشكر اللاعبين والمدرب، كان يجب أن ننتصر لكي نحسم موقفنا في الدوري ونستمر في البقاء".
وختم تصريحاته: "لا أعلم شيئا عن العروض خلال الفترة الحالية وعقدي مستمر لمدة موسمين مع دجلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفيق كابو: معتاد على تسجيل الهاتريك.. وهدفنا الفوز لضمان البقاء في الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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