شريف إكرامي: بيراميدز يشبه أندية أوروبا وأسعى لتحقيق البطولات مع الفريق

قال شريف إكرامي، الحارس الجديد لنادي بيراميدز، إن ناديه يشبه كثيرًا الأندية الأوروبية، مشيدًا بخطوة الانتقال إليه في الموسم المقبل.

ووقع إكرامي عقدًا لمدة 3 مواسم بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال إكرامي في تصريحات للحساب الرسمي لنادي بيراميدز، "كل شيء في بيراميدز يذكرني بأوروبا.. الملعب وغرف الملابس وطريقة التعامل والطرق التدريبية الحديثة".

وأضاف "أملك أهدافًا أسعى لتحقيقها في تجربة بيراميدز وأسعى لنقل خبراتي وما تعلمته في مشواري للفريق الذي يضم نجومًا كبارًا وأصحاب خبرات والجميع لديه الرغبة في تحقيق نتائج قوية".

وتابع "بيراميدز سيلعب في الموسم المقبل للفوز بكل البطولات ونأمل أن نحقق أهداف النادي التي ضم من أجلها كل هؤلاء النجوم".

وأكد حارس فينورد الهولندي الأسبق أنه لا يشغل تفكيره بمسألة المشاركة أساسيًا من عدمها موضحًا أنه جاهز للمنافسة على حماية عرين بيراميدز.