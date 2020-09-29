ميدو: طارق حامد رفض أموال بيراميدز من أجل عيون الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن هناك نماذج للاعبين الأوفياء لناديهم وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "طارق حامد رفض عرضا مغريا من بيراميدز من قبل مقابل البقاء في الزمالك".

وأضاف "الوفاء أصبح عملة نادرة ولكن هناك لاعبين مازالوا يتمسكون بناديهم".

وختم ميدو حديثه قائلا: "حسني عبد ربه كان مثالا أيضا للوفاء بسبب حبه للإسماعيلي".

وعلي جانب آخر حدد مسئولو نادي الزمالك يوم ١٣ أكتوبر المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن النادي أنهى الترتيبات الخاصة بالسفر خلال الفترة الماضية على أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة.



وأضاف أنه سيتم اطلاع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض على كافة التفاصيل الخاصة بسفر الفريق الأبيض إلى المغرب.