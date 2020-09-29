إبراهيم سعيد: ركلة جزاء عبد الله جمعة أمام الجونة ظالمة

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن ركلة الجزاء التى حصل عليها عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ليست صحيحة على الإطلاق.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "ركلة الجزاء للزمالك فى الدقيقة الأخيرة ظالمة للغاية لنادي الجونة، وعبد الله جمعة حصل عليها بذكاء ونجح فى استغلال قدرته على المرور والاصطدام بلاعب الجونة".

وأضاف: "رضا شحاتة ظهر بشكل جيد مع الجونة فى مباراة الزمالك، وأتمني استمراره أفضل من التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين للدوري.