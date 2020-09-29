أخبار الرياضة| ليفربول يفوز 3 - 1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي.. فايلر يرحل عن الأهلي.. ومرتضى منصور يستقبل باتشيكو

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الإثنين، 28 سبتمبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..

حقق فريق ليفربول انتصارًا هامًا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ترددت أنباء خلال الفترة الحالية عن رغبة مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إنهاء إعارة ثنائي سموحة " ناصر ماهر وصلاح محسن "، وعودتهما إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

أعرب محمد صلاح أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، عن استيائه من المستوى الذي وصل إليه «الدراويش» في الدوري المصري وتراجع ترتيبه.

أثار الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى السابق لنادي الوداد المغربي، الجدل بشأن مصيره من تولي المهمة الفنية للأهلي بعد رحيل السويسيري رينيه فايلر عن تدريب الفريق .

التقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالزمالك ومساعديه .

أعلن نادي فولوس اليوناني، عن تعاقده بصفة رسمية مع المحترف المصري عمرو وردة قادمًا من نادي باوك سالونيك.

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يغادر القاهرة في الساعات الأولي من صباح الخميس.

تداولت بعض الصفحات التي تحمل اسم نادي الجونة خبر انقلاب سيارة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول المعار من النادي الأهلي.