حسني عبد ربه: لاعيبة الإسماعيلي شايلة هم الجمهور

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن جميع لاعبي الدراويش يحبون النادي ويرغبون في تقديم الأفضل.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لاعبو الإسماعيلي يحتاجون لمزيد من الثقة واللاعيبة شايلة هم الجمهور وبتحب النادي".

أضاف: "أتمنى أن يستغل لاعبو الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش لمواصلة الانتصارات".

وختم حديثه قائلا: "مبادرة القدامى كان لها أهمية كبيرة وجميع اللاعبين كانوا يحتاجون لتلك المبادرة لاستعادة الثقة"

واقتنص الإسماعيلي فوزًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب (جهاز الرياضة العسكري) بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري.

سجل هدف المباراة اللاعب البديل أحمد مدبولي في الدقيقة 90+2 من تسديدة باغتت حارس الطلائع محمد بسام ليعود الإسماعيلي للانتصارات بعد غياب 4 جولات وهو الفوز الأول مع المدرب البرازيلي هيرون ريكارد .