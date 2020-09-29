حسني عبد ربه: علي أبو جريشة يجب أن يكون له دور في الإسماعيلي

طالب حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن يكون لعلي أبو جريشة دور في النادي الإسماعيلي.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الإسماعيلي في حاجة إلى عيون تختار الموهوبين مثلما كان يحدث في الماضي".

أضاف: "مهما كانت الخلافات على الإسماعيلي أن يستعين بخبرات علي أبو جريشة".

وختم حديثه قائلا: "ما كان يميز الإسماعيلي وجود أشخاص داخل النادي قادرين على اختيار الموهوبين".