طارق يحيى يقدم الشكر لمجلس الزمالك.. ويؤكد: لن أبخل باسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني

وقال طارق يحيى، في تصريحات هاتفية على فضائية "الزمالك"، أشكر النادي على المساندة غير الطبيعية في الأيام العشرة التي توليت فيها المسئولية ومجلس الإدارة بالكامل.
وأكد طارق يحيى، أنه استبدل أشرف بن شرقي للحفاظ عليه من الإجهاد، وقدم الاعتذار قبل الجلوس على دكة البدلاء.
وواصل طارق يحيى، "تلقيت اتصالا من وكيل بنشرقي للاعتذار عن اعتراض اللاعب لكنني أكدت له أنه مثل ابني ولم يحدث شيء".
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