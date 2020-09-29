طارق يحيى يقدم الشكر لمجلس الزمالك.. ويؤكد: لن أبخل باسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني

وجه طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق الأول بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير على الثقة والمساندة على تجربته القصيرة التي دامت 10 أيام.

وقال طارق يحيى، في تصريحات هاتفية على فضائية "الزمالك"، أشكر النادي على المساندة غير الطبيعية في الأيام العشرة التي توليت فيها المسئولية ومجلس الإدارة بالكامل.

وأضاف طارق يحيى، "لن أبخل باسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني وهو نادي الزمالك، كما أنني مصدوم ما حدث من لاعبي الجونة عقب مباراة أمس".

وأكد طارق يحيى، أنه استبدل أشرف بن شرقي للحفاظ عليه من الإجهاد، وقدم الاعتذار قبل الجلوس على دكة البدلاء.

وواصل طارق يحيى، "تلقيت اتصالا من وكيل بنشرقي للاعتذار عن اعتراض اللاعب لكنني أكدت له أنه مثل ابني ولم يحدث شيء".