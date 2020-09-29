محمد صلاح خامسا .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

حسم فريق ليفربول قمة الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي لصالحه، بعد فوزه على ضيفه ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
لاكازيت افتتح التسجيل لـ ارسنال في الدقيقة 25، ليأتي رد ليفربول قاسيًا بثلاثية عن طريق ساديو ماني وأندي روبرتسون ثم الوافد الجديد ديوجو جوتا، ليحصد ليفربول ثالث انتصاراته في البريميرليج هذا الموسم.
وبهذا الانتصار رفع رصيد ليفربول للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ارسنال عند 6 نقاط في المركز الخامس.
ونعرض لكم تباعًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة.
1- دومينيك كالفيرت لوين 5 أهداف
= جيمي فاردي 5 أهداف
3- هيونج مين سون .. 4 أهداف
4- داني إينجز .. 3 أهداف
5- محمد صلاح .. 3 أهداف
6- ويلفريد زاها .. 3 هدف
7- نيل موباي .. 3 أهداف
8- باتريك بامفورد .. 3 أهداف
9- أليكسندر لاكازيت .. 3 أهداف
10- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف
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