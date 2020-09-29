نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يتحدث بعد الفوز على طلائع الجيش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمي فريق الإسماعيلي، أن الدراويش يمر بـ"كبوة" لن تحدث فى تاريخ النادي، مشددًا على أن هذا الأمر له دروس مستفادة للجميع داخل النادي.
وقال سعفان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مباراة طلائع الجيش ستفرق كثيرًا خلال المباريات المقبلة بعد الحصول على أهم ثلاث نقاط، وسنحاول جاهدين للفوز بالمباريات جميعها للدخول إلى المنطقة الآمنة فى جدول ترتيب الدوري".
وأضاف: "الفوز على طلائع الجيش غالي للغاية، وعلى الأقل نريد 9 نقاط من الخمس مباريات المقبلة، ونتمني التوفيق".
وتابع: "لاعبي الإسماعيلي خاضوا مباراة الجيش بروح عالية، وجلسة النجوم القدامي كان لها تأثير كبير على اللاعبين وكانت مهمة للغاية فى هذا التوقيت".
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