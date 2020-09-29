سامحتك يا باتشيكو.. مرتضى منصور يكشف كواليس جلسته مع مدرب الزمالك الجديد

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

وظهر رئيس نادي الزمالك رفقة المدير الفني الجديد، خلال فيديو عبر قناة النادي وقال: " نرحب بالمدير الفني الجديد، الذي تولى الفريق من قبل، وسعداء بتواجده مرة أخرى، خاصة وأنه من المدربين المميزين، ولديه تاريخ مشرف".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: " أنا سامحت المدير الفني على رحيله في الولاية الأولى، بدون علم احد، لتولي تدريب الشباب السعودي"، وأكمل مازحا " بس مش مسامحك على علبة حلاوة المولد اللي خدتها ومشيت"

وأكد أن التعاقد مع باتشيكو، ليس لعدم وجود مدربين آخرين؛ ولكن لإيمان الجميع بإمكانياته الكبيرة.

وأوضح رئيس الزمالك للمدير الفني: " عرض علينا العديد من السير الذاتية لمدربين على أعلى مستوى، ومن بينهم، البرتغالي فيريرا والأرجنتيني كالديرون، ولكننا أخترناك بالإجماع، ونتمنى أن تكون على قدر هذه المسئولية وتحقق ما نريد".

وأكمل رئيس الزمالك: " الفريق تغير كثيرا عن ولايتك الأولى، ولكن أنت لا تتغير وتظهر كما كنت، حيث يتواجد حاليا محمود جنش حارس دولي في المنتخب ونفس الأمر للثلاثة حراس الآخرين، وحازم إمام قائد الفريق وحمدي النقاز الدولي التونسي، ومصطفى محمد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وفريق على أعلى مستوى".

واستطردرئيس الزمالك: " ينقصنا فقط تحقيق البطولات، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي نلعب في نصف النهائي بها، ونحن نعلم أنك على قدر المسئولية، وستسعد ملايين الزملكاوية".