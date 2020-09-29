هاني حتحوت يكشف عن البديل المحتمل لـ فايلر بـ الأهلي

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى تواصل البحث عن مدير فني جديد؛ من أجل خلافة المدرب السويسري رينيه فايلر، الذى اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأوضح هانى حتحوت، أن المدرب الأرجنتيني أروابارينا، يعد أبرز المرشحين، لتولى القيادة الفنية للأهلي بالفترة المقبلة.

وحدد النادي الأهلي، يوم الخميس المقبل، موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه فايلر من البقاء أو الرحيل عن الفريق. وسيشهد الاجتماع أيضًا الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي سيكون أجنبيًا. ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر. ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.

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