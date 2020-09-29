محمد عادل: المقاولون العرب يتعرض لحملة لتعطيل مسيرته

‎أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن فريقه يتعرض لحملة؛ بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي، مؤكدا ان ذلك يؤثر على اللاعبين.

‎وقال محمد عادل فتحي في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية "دوت الخليج"، هذه الأخبار تسبب ضغطا ولكن بمجهود اللاعبين وإصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.

‎وتابع:" لم نعلم من الذي تسبب في شائعة اصابة طاهر محمد طاهر بكورونا مؤكدا أن اللاعب سيشارك في مباراة الغد.

‎وأشار إلى أن جميع المسحات سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.