نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ارتيتا بعد خسارة أرسنال أمام ليفربول بثلاثية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفاجئ الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال بمستوي نادي ليفربول والخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وقال ميكيل أرتيتا: "الأنفيلد ملعب يصعب اللعب عليه. كان علينا التعامل مع بعض المواقف بشكل أفضل واستقبالنا لهدف التعادل سريعًا لم يجعل مهمتنا سهلة."
واضاف:"إذا نجحت في تجاوز الضغط الذي يمارسونه عليك فسوف تصطدم بڤان دايك والذي بدوره سيقوم بإرسال كرة طويلة لصلاح ليخرجوا من ضغطنا. هذه هي الجودة التي نتحدث عنها."
يذكر أن هذه هي الخسارة الأولي للجانرز فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم.
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