نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يشيد بمستوي النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته بالمستويات التي ظهر بها محمد النني خلال الفترة الأخيرة رفقة نادي أرسنال في الدوري الانجليزي البريميرليج. وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "النني يقدم مستويات جيدة مع نادي أرسنال خلال الجولات الأخيرة في البريميرليج، واتوقع ان يتطور بشكل أفضل خلال الفترة القادمة". وأضاف، "محمد النني كان بحاجة إلى مدرب مثل مايكل ارتيتا لإعطائه ثقة أكبر في ثقة أكبر بعد عودته من الإعارة من نادي بشكتاش التركي".

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