نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة في كأس رابطة المحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى فريق تشيلسي إلى العودة للمسار الصحيح وتقديم أداء يليق بالفريق بعد المستوى السئ الذي ظهر به منذ بداية الموسم والنتائج المخيبة للأمال، ويأمل الفريق في الفوز على توتنهام في دور الستة عشر من كأس رابطة المحترفين، حيث يستضيف فريق تشيلسي المباراة على ملعبه ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، أما فريق توتنهام فيسعى للعودة لطريق البطولات بقيادة جوزيه مورينيو، ويأمل الفريق في الفوز على البلوز والاستمرار في البطولة ومحاولة الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي، ويسعى للثأر من الهزيمة على يد تشيلسي في نهائي البطولة عام 2014 بنتجة هدفين دون رد سجلهما جون تيري وكايل ووكر( بالخطأ في مرماه).

البلوز بقيادة المدرب فرانك لامبارد والصفقات الجديدة التي انتدبها يأملون بموسم ناجح يعيد الفريق للواجهة وتحقيق البطولات مرة أخرى، ويسعى تشيلسي لتكرار الفوز على توتنهام كما هو الحال في آخر مواجهتين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد لتشيلسي سجلهم البرازيلي ويليان، وبعد ذلك تتكرر هزيمة السبيرز مرة أخرى في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أوليفيه جيرو، وماركوس ألونسو للبلوز، بينما سجل أنطونيو رودريجر ( بالخطأ في مرماه) لصالح السبيرز، وقد بدأ البلوز هذا الموسم بأداء سئ، حيث انتصروا في مباراتهم الأولى في الدوري على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعرضوا لخسارة في الجولة الثانية على يد ليفربول بهدفين دون رد، وبعد ذلك استمرت النتائج المخيبة للأمال، حيث تعادل الفريق في المباراة الأخيرة مع وست بروميتش ألبيون بثلاثية لكل فريق.

يسعى توتنهام إلى الاستمرار في البطولة بعد تخطي فريق ليتون أورينت في الدور الثالث من البطولة بسبب عدم مشاركة الفريق بعد إصابة معظم لاعبي الفريق بكورونا، ويأمل السبيرز في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي في كأس الرابطة، حيث خرج الفريق من الدور الثالث عل يد فريق كولشيستر بعد التعادل السلبي بينهم واللجوء لضربات الترجيح الذي خسرها بنتيجة (4-3)، وقد بدأ الفريق هذا الموسم بهزيمة في الدوري الإنجليزي بهدف نظيف على يد إيفرتون، ثم بعد ذلك يعود لطريق الانتصارات ويحقق الفوز بخماسية مقابل هدفين على ساوثهامبتون، وبعد ذلك يحقق التعادل الإيجابي أمام نيوكاسل في المباراة الماضية، وقد بدأ الفريق مشواره في الدوري الأوروبي هذا الموسم بانتصارين على كلا من فريق سكنديا بثلاثية مقابل هدف، وعلى فريق لوكوموتيف بلوفديف بهدفين مقابل هدف ضمن تصفيات المتأهل لدور المجموعات.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

8:45 بتوقيت مصر

6:45 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم