أبو جريشة: الإسماعيلي أصبح مطمعا للمنافسين.. والإدارة في يد أشخاص ملهمش دور

يرى محمد صلاح أبوجريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، ان الفريق اصبح منافسا مستباحا في المباريات.
وقال أبوجريشة، في حواره مع كريم خطاب، الإثنين، على نجوم إف إم، عبر برنامج «في الاستاد»: « الإسماعيلي أصبح مطمع لأي منافس وضاعت هيبته.
واردف: اللاعبين يدخلون التدريبات بعد الهزيمة كأن الامور باتت عادية، وهذا يعود للعقليات الموجودة حاليا.
واكد: التعاقدات غير جيدة واعتمدنا على اشخاص غير اكفاء، الاعضاء غير متواجدين داخل النادي وتركوا المهمة لشخصين او ثلاثة ليس لهم دور وينقلون غضب الجمهور على انهم قلة مندسة ليس لهم قيمة.
واستطرد: ادارة الفريق صنعت عداوة مع الجميع، :علي غيط" مؤخرا جمع اللاعبين القدامى، ولكن المجلس لم يفعل ذلك.
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