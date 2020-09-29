ميدو يكشف طريقة لعب باتشيكو أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن الطريقة التي سيخوض بها جايمي باتشيكو القيادة الفنية للفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " اتوقع أن يخوض جايمي باتشيكو لقاء الرجاء البيضاوي المغربي، برباعي في وسط الملعب وهم فرجاني ساسي، وطارق حامد ،ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو".

وأضاف، " محمد اوناجم من المتوقع مشاركته مع نادي الزمالك خلال القيادة الفنية لجايمي باتشيكو، خاصة وأنه يجيد بشكل كبير الأدوار الدفاعية خلال المباريات".

وواصل، " مصطفى فتحي لن يكون عنصرا أساسيا مع الفريق، مش هيشوف الملعب مع باتشيكو خاصة وأنه يعتمد على الدفاع، ومصطفي لايجيد ذلك".