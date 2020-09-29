نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تراجع مستوي الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، ما يفتقده لاعبي نادي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة وأسباب تراجع مستوي الفريق والنتائج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " لاعبو نادي الإسماعيلي يفتقدون الثقة خلال الفترة الأخيرة، ويفتقدون شخصية محمد حمص وحسني عبدربه مع الفريق".

واضاف، " قولت لمحمود الجوهري قبل مباراة منتخب مصر والمغرب، أنا لا أخاف من أحد وكان عمري لايتعدي 17 عاما ".

وواصل، "لاعبو الاسماعيلي يفتقدون إلى الثقة، وهذا هو سبب تدهور النتائج ووضع الفريق في جدول المسابقة، الشخصية القوية تساعدك دوما على النجاح".