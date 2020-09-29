وتابع علاء وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، على قناة" دوت الخليج"، المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.
وواصل :" لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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