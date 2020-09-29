مش هسيبكم وهجيلكم بجماهير الزمالك.. مرتضى منصور يوجه تحذيرا لـ هشام حطب وحسن مصطفى

وأكمل أنه لن يلجأ لاي شخص اجنبي حتى يحصل على حقه، مشددا على أنه في حال توقيع أي عقوبة عليه؛ لن يتم تنفيذها .
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