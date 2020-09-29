ميدو عن مرتضى منصور: يجبر أمير وأحمد على شراء سيارات سوداء

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يجبر أحمد وأمير نجليه، على شراء السيارات باللون الأسود.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "ممنوع بالنسبة لأولاد مرتضى منصور شراء سيارة لونها غير الأسود".

وختم حديثه قائلا: "أحمد مرتضى اشترى سيارة باللون الأبيض من قبل، ووالده لم يوافق، وأجبره على شراء سيارة لونها أسود".

وكان الزمالك فاز قد على الجونة أول امس بنتيجة 4-3 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.