هتحصل مصيبة.. ميدو يتوقع أزمة كبرى بين الزمالك والجونة

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن جميع معاري الأهلي للجونة؛ سبب أساسي في نجاح نادر شوقي، رئيس مجلس ادارة الشركة التي تدير نادي الجونة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "جزء من نجاح نادر شوقي في الجونة؛ وجود عدد من لاعبي الأهلي المعارين".

وأضاف: "إذا استمرت العلاقة متوترة بين الزمالك والجونة؛ ستحدث مصيبة في وقت ما؛ خاصة في حال عودة الجماهير".

وختم حديثه قائلا: "على مسؤولي الناديين أن يعقدوا جلسة؛ من أجل تهدئة الأوضاع".